Вкладчики "Таврического банка" обратились за рекордной суммой возмещений - 10.09.2025
Вкладчики "Таврического банка" обратились за рекордной суммой возмещений
2025-09-10T19:46+0300
2025-09-10T19:46+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Вкладчики "Таврического банка" в первый день выплат обратились за рекордной суммой возмещения в 6,8 миллиарда рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "В первый день выплат вкладчики "Таврического банка" обратились за получением рекордной суммы страхового возмещения. Они получили 6,8 миллиарда рублей, что превышает 10% страховой ответственности АСВ по банку", - говорится в сообщении. ЦБ РФ на прошлой неделе отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ. Это второй случай отзыв лицензии у банка в текущем году.
19:46 10.09.2025
 
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Вкладчики "Таврического банка" в первый день выплат обратились за рекордной суммой возмещения в 6,8 миллиарда рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"В первый день выплат вкладчики "Таврического банка" обратились за получением рекордной суммы страхового возмещения. Они получили 6,8 миллиарда рублей, что превышает 10% страховой ответственности АСВ по банку", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ на прошлой неделе отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ. Это второй случай отзыв лицензии у банка в текущем году.
%Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Таврического банка"
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФАгентство по страхованию вкладов
 
 
