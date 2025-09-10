https://1prime.ru/20250910/vozmescheniya-862089146.html
Вкладчики "Таврического банка" обратились за рекордной суммой возмещений
Вкладчики "Таврического банка" обратились за рекордной суммой возмещений
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Вкладчики "Таврического банка" в первый день выплат обратились за рекордной суммой возмещения в 6,8 миллиарда рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "В первый день выплат вкладчики "Таврического банка" обратились за получением рекордной суммы страхового возмещения. Они получили 6,8 миллиарда рублей, что превышает 10% страховой ответственности АСВ по банку", - говорится в сообщении. ЦБ РФ на прошлой неделе отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ. Это второй случай отзыв лицензии у банка в текущем году.
