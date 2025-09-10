Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врио главы ДНР рассказал о планах сдать до 2030 года 8 млн кв м жилья - 10.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы правительства ДНР Андрей Чертков рассказал РИА Новости на ВЭФ, что перед регионом стоит амбициозная задача сдать до 2030 года около восьми миллионов квадратных метров жилья. По его словам, благодаря льготной ипотеке многие хотят приобрести жилье в ДНР. "Поэтому мы очень надеемся на строительный бум… В ближайшие годы, до 2030-го года мы должны очень большое количество – семь-восемь миллионов квадратных метров сдать. Это такая амбициозная задача", - сказал Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
04:03 10.09.2025
 
Врио главы ДНР рассказал о планах сдать до 2030 года 8 млн кв м жилья

Врио главы ДНР Чертков заявил о планах сдать до 2030 года 8 млн кв м жилья

Заголовок открываемого материала