В США набросились на фон дер Ляйен из-за новой выходки против России

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Предложение главы Ерокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отмене правила единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений является всего лишь позерством, знаменующим курс на милитаризацию Европы, говорится в публикации колумниста интернет-портала Unherd Томаса Фази."Сегодняшнее утреннее выступление Урсулы фон дер Ляйен "О положении страны в 2025 году" стало ярким примером бюрократического новояза. Это была обычная смесь пустых обещаний, технократического жаргона и моральных позерств, которую председатель Европейской комиссии превратила в свою визитную карточку", — подчеркивается в материале.Автор отмечает, что доклад фон дер Ляйен говорит о ее намерении превратить Европу в милитаризованный, зависимый и авторитарный союз.В августе агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран Европейского союза рассматривали возможность использования принципа квалифицированного большинства вместо обязательного единогласия при принятии определенных решений. Это изменение, как уточнило издание, может позволить действовать "быстрее и более решительно", не давая возможности отдельным государствам блокировать действия, поддержанные остальными членами Евросоюза.В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Евросоюз, стремясь к разрыву сотрудничества с Россией и продлению конфликта в Украине, готов идти на крайние меры, считая их антидемократическими, нарушая правила, предписывающие единогласие среди всех стран-участниц по важным вопросам. Он подчеркнул, что договоры о функционировании Европейского союза четко определяют вопросы, требующие согласия всех 27 стран-членов.

