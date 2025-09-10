https://1prime.ru/20250910/wsj-862084849.html

В ЕС ответили на предложение Трампа повысить пошлины для Индии и Китая

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что ЕС не использует пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики, пишет газета Wall Street Journal. Ранее газета Financial Times сообщала, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. "Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран", - говорится в публикации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

мировая экономика, россия, запад, рф, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, financial times