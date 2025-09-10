Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд ЕС отклонил апелляцию Януковича об отмене санкций против него - 10.09.2025
Суд ЕС отклонил апелляцию Януковича об отмене санкций против него
Суд ЕС отклонил апелляцию Януковича об отмене санкций против него - 10.09.2025, ПРАЙМ
Суд ЕС отклонил апелляцию Януковича об отмене санкций против него
Суд Европейского союза отклонил иск экс-президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций, введенных против него с 2014 года. | 10.09.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 10 сен — ПРАЙМ. Суд Европейского союза отклонил иск экс-президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций, введенных против него с 2014 года."Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС", — говорится в постановлении на его сайте.Ограничительные меры действуют с 5 марта 2014-го, с тех пор их ежегодно продлевают с некоторыми изменениями.Санкции включают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов.
украина
мировая экономика, украина, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС
16:00 10.09.2025 (обновлено: 17:05 10.09.2025)
 
Суд ЕС отклонил апелляцию Януковича об отмене санкций против него

Суд ЕС отказался отменить санкции против экс-президента Украины Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 сен — ПРАЙМ. Суд Европейского союза отклонил иск экс-президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций, введенных против него с 2014 года.
"Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС", — говорится в постановлении на его сайте.
Ограничительные меры действуют с 5 марта 2014-го, с тех пор их ежегодно продлевают с некоторыми изменениями.
Санкции включают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов.
Янукович заявил, что работал по сближению Украины с Евросоюзом
1 сентября, 15:18
Мировая экономикаУКРАИНАЕС
 
 
