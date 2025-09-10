https://1prime.ru/20250910/yanukovich-862073103.html

Суд ЕС отклонил апелляцию Януковича об отмене санкций против него

Суд ЕС отклонил апелляцию Януковича об отмене санкций против него - 10.09.2025, ПРАЙМ

Суд ЕС отклонил апелляцию Януковича об отмене санкций против него

10.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 10 сен — ПРАЙМ. Суд Европейского союза отклонил иск экс-президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций, введенных против него с 2014 года."Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС", — говорится в постановлении на его сайте.Ограничительные меры действуют с 5 марта 2014-го, с тех пор их ежегодно продлевают с некоторыми изменениями.Санкции включают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов.

украина

2025

