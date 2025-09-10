Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Япония решила закрыть все центры по техсодействию реформам в России
политика
россия
япония
ТОКИО, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о закрытии всех шести японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам и призывает российскую сторону обеспечить безопасность японского персонала, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "На фоне изменений ситуации внутри РФ и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнес", - отметил он. Генсек также призвал российскую сторону "обеспечить безопасность" их сотрудников.
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ
08:31 10.09.2025
 
Япония решила закрыть все центры по техсодействию реформам в России

ТОКИО, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о закрытии всех шести японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам и призывает российскую сторону обеспечить безопасность японского персонала, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"На фоне изменений ситуации внутри РФ и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнес", - отметил он.
Генсек также призвал российскую сторону "обеспечить безопасность" их сотрудников.
Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп
Решения об инвестициях Японии в США будет принимать Трамп
5 сентября, 23:16
 
ПолитикаРОССИЯЯПОНИЯ
 
 
