Япония решила закрыть все центры по техсодействию реформам в России
ТОКИО, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о закрытии всех шести японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам и призывает российскую сторону обеспечить безопасность японского персонала, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "На фоне изменений ситуации внутри РФ и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнес", - отметил он. Генсек также призвал российскую сторону "обеспечить безопасность" их сотрудников.
