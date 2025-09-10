Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает ощутимо расти - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/yuan-862066927.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает ощутимо расти
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает ощутимо расти - 10.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает ощутимо расти
Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает ощутимо расти - седьмую сессию подряд, обновляя максимумы с весны, свидетельствуют данные Московской биржи и... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:01+0300
2025-09-10T14:01+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает ощутимо расти - седьмую сессию подряд, обновляя максимумы с весны, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.55 мск рос на 14 копеек, до 11,92 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,79-11,95 рубля. После 6,5 сессий непрерывного падения российской валюты наблюдается ее перепроданность, не исключено, что девальвационные процессы на непродолжительное время встанут на паузу, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Никаких новых причин для падения рубля нет, просто идет сезонный рост спроса импортеров на валюту при снижении продаваемой выручки со стороны экспортеров. Сказали свое слово и спекулянты – в понедельник состоялся выход пары юань-рубль из боковика вверх, а также пробой сопротивления 11,5 рубля. У многих инвесторов, ждавших отката пары вниз, "сорвало стопы", и они тоже стали покупать юань против рубля", - объясняет эксперт. Перекупленность и достижение юанем краткосрочной цели роста, выступающей локальным сопротивлением, могут способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в юане (продажам китайской валюты), считает Богдан Зварич из ПСБ. "В этом случае к концу сессии рубль сможет перейти к восстановлению, а юань вернется в нижнюю половину диапазона 11,5-12 рублей, которая, на наш взгляд, будет актуальной для китайской валюты в ближайшие недели", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250909/yuan-862032473.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Экономика, Рынок, Торги
14:01 10.09.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает ощутимо расти

Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает ощутимо расти

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает ощутимо расти - седьмую сессию подряд, обновляя максимумы с весны, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.55 мск рос на 14 копеек, до 11,92 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,79-11,95 рубля.
После 6,5 сессий непрерывного падения российской валюты наблюдается ее перепроданность, не исключено, что девальвационные процессы на непродолжительное время встанут на паузу, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Никаких новых причин для падения рубля нет, просто идет сезонный рост спроса импортеров на валюту при снижении продаваемой выручки со стороны экспортеров. Сказали свое слово и спекулянты – в понедельник состоялся выход пары юань-рубль из боковика вверх, а также пробой сопротивления 11,5 рубля. У многих инвесторов, ждавших отката пары вниз, "сорвало стопы", и они тоже стали покупать юань против рубля", - объясняет эксперт.
Перекупленность и достижение юанем краткосрочной цели роста, выступающей локальным сопротивлением, могут способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в юане (продажам китайской валюты), считает Богдан Зварич из ПСБ.
"В этом случае к концу сессии рубль сможет перейти к восстановлению, а юань вернется в нижнюю половину диапазона 11,5-12 рублей, которая, на наш взгляд, будет актуальной для китайской валюты в ближайшие недели", - добавляет он.
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Курс юаня обновил максимум с апреля
Вчера, 20:08
 
ЭкономикаРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала