Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает ощутимо расти

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает ощутимо расти - седьмую сессию подряд, обновляя максимумы с весны, свидетельствуют данные Московской биржи и комментарии экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.55 мск рос на 14 копеек, до 11,92 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,79-11,95 рубля. После 6,5 сессий непрерывного падения российской валюты наблюдается ее перепроданность, не исключено, что девальвационные процессы на непродолжительное время встанут на паузу, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Никаких новых причин для падения рубля нет, просто идет сезонный рост спроса импортеров на валюту при снижении продаваемой выручки со стороны экспортеров. Сказали свое слово и спекулянты – в понедельник состоялся выход пары юань-рубль из боковика вверх, а также пробой сопротивления 11,5 рубля. У многих инвесторов, ждавших отката пары вниз, "сорвало стопы", и они тоже стали покупать юань против рубля", - объясняет эксперт. Перекупленность и достижение юанем краткосрочной цели роста, выступающей локальным сопротивлением, могут способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в юане (продажам китайской валюты), считает Богдан Зварич из ПСБ. "В этом случае к концу сессии рубль сможет перейти к восстановлению, а юань вернется в нижнюю половину диапазона 11,5-12 рублей, которая, на наш взгляд, будет актуальной для китайской валюты в ближайшие недели", - добавляет он.

