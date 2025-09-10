https://1prime.ru/20250910/yuan-862083282.html

Курс юаня на Мосбирже притормозил в росте

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду притормозил в росте, сумев в начале дня обновить максимум с марта - около 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск рос на 11 копеек (+1%), до 11,89 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,79-11,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,78 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,130 против 7,121 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,61 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в среду продолжил расти по отношению к рублю вот уже седьмую торговую сессию подряд, обновляя максимумы с марта. Однако перепроданность рубля дает о себе знать: курс во второй половине сессии немного отошел от максимумов и стабилизировался. "Давление на курс рубля продолжает оказывать нарушение баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Дополнительным негативом выступает ухудшение новостного фона, связанного с геополитикой. Правда, этот фактор сам по себе по-прежнему не может вызывать устойчивую тенденцию котировок рубля, пока непосредственно не повлияет на платежный баланс страны", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,32% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,20% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.45 мск росла на 0,6%, до 66,78 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 97,7 пункта. Прогнозы Сейчас меняются два ключевых для динамики рубля фактора, полагает Максим Коровин из компании "Эйлер". "Во-первых, сокращение импорта достигло своего предела, и в дальнейшем он будет восстанавливаться при поддержке со стороны внутреннего спроса. Во-вторых, эмитенты станут менее склонны рефинансировать рублевые долги за счет валютных источников из-за удешевления рублевых займов. Это связано с уже произошедшим смягчением денежно-кредитной политики и отражает рыночные ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки. Наконец, начиная со следующего года объем продаж Центральным банком юаней заметно снизится", - добавляет он. Вероятно дальнейшее ослабление рубля по отношению к юаню, полагает Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". "Мы не ожидаем, что в среду курс превысит отметку в 12 рублей за юань, диапазон составит 11,85-11,95 рубля. Курс доллара составит 84,5-84,95 рубля, евро - 99,2-99,5 рубля", - оценивает она.

