https://1prime.ru/20250910/yuan-862092933.html

Курс юаня вырос до 11,92 рубля

Курс юаня вырос до 11,92 рубля - 10.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня вырос до 11,92 рубля

Рубль по итогам торгов среды упал по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,92 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T19:06+0300

2025-09-10T19:06+0300

2025-09-10T20:59+0300

рынок

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды упал по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 14 копеек, до 11,92 рубля.

https://1prime.ru/20250910/kurs-862081210.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия