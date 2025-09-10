Курс юаня вырос до 11,92 рубля

https://1prime.ru/20250910/yuan-862092933.html
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды упал по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 14 копеек, до 11,92 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 14 копеек, до 11,92 рубля.
