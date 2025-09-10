https://1prime.ru/20250910/yuan-862093165.html

Курс юаня к рублю обновил максимум с марта

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду вырос, обновив максимум с марта - около 11,95 рубля, рост продолжился седьмую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 14 копеек, до 11,92 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,79-11,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,02 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в среду продолжил расти по отношению к рублю вот уже седьмую торговую сессию подряд, обновляя максимумы с марта. "Российская валюта продолжает слабеть в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и вероятного её снижения как минимум на один процентный пункт. Негативное воздействие на рубль также оказывают такие макроэкономические факторы как ухудшение платежного баланса и геополитическая неопределенность", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". МИНФИНУ УДАЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДСТВА По итогам одиннадцати прошедших в июле - августе аукционных дней, в течение которых было проведено 22 аукциона и десять доразмещений после аукциона, объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил 1,424 триллиона рублей, обеспечив на 95% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в III квартале, который был установлен на уровне 1,5 триллиона, оценивает Александр Ермак из ИК "Регион". "Первоначально, объем облигаций, который необходимо размещать еженедельно согласно графику проведения аукционов во втором квартале, составлял порядка 115,385 миллиарда рублей, но после прошедших в этом квартале аукционов необходимый объем размещения на каждой оставшейся неделе снизился на 67% до 37,8 миллиарда", - добавляет он. Прогнозы Среднесрочно тренд снижения рубля продолжится, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Импортные потоки и кредитование оживают, а с ними и спрос на иностранные деньги. Ставки в экономике снижаются. В пятницу Банк России, по нашим ожиданиям, опустит ключевую ставку до 16%. Это фундаментальный фактор против рубля, но он не одномоментный, эффект будет проявляться с течением времени. Краткосрочные ориентиры – 83,5-85,5 рубля за доллар, 11,7-12,2 рубля за юань", - оценивает он. В текущих условиях в четверг курс может остаться выше 11,9 рубля за юань, но, учитывая динамику последних дней, дальнейшее движение курса выше 12 рублей пока может быть затруднительным до итогового раскрытия исходов пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

