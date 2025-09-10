Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС шаткой - 10.09.2025
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС шаткой
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается шаткой: шесть из семи критериев устойчивости нарушены, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T20:01+0300
энергодар
европа
рф
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
ВЕНА, 10 сен - ПРАЙМ. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается шаткой: шесть из семи критериев устойчивости нарушены, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в июне 2024 года сделал заявление, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной: все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны. "Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается шаткой: шесть из семи критериев нарушены... Продолжающаяся военная активность, включая атаки очень близко к объекту ЗАЭС, вызывает серьезное беспокойство, добавляя стресс и риск", - сообщил гендиректор совету управляющих МАГАТЭ, слова которого распространила пресс-служба агентства. По данным МАГАТЭ, его данные также подтвердили члены команды агентства, которые находятся на ЗАЭС. МАГАТЭ добавило, что они объявляли о военной активности близ АЭС почти каждый день за последнюю неделю. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
энергодар
европа
рф
энергодар, европа, рф, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС шаткой

Гросси: ситуация на ЗАЭС остается шаткой, шесть из семи критериев устойчивости нарушены

ВЕНА, 10 сен - ПРАЙМ. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается шаткой: шесть из семи критериев устойчивости нарушены, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в июне 2024 года сделал заявление, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной: все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны.
"Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается шаткой: шесть из семи критериев нарушены... Продолжающаяся военная активность, включая атаки очень близко к объекту ЗАЭС, вызывает серьезное беспокойство, добавляя стресс и риск", - сообщил гендиректор совету управляющих МАГАТЭ, слова которого распространила пресс-служба агентства.
По данным МАГАТЭ, его данные также подтвердили члены команды агентства, которые находятся на ЗАЭС. МАГАТЭ добавило, что они объявляли о военной активности близ АЭС почти каждый день за последнюю неделю.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ЗАЭС
7 сентября, 17:58
 
ЭнергодарЕВРОПАРФРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
