Глава МАГАТЭ назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС шаткой

10.09.2025
ВЕНА, 10 сен - ПРАЙМ. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается шаткой: шесть из семи критериев устойчивости нарушены, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в июне 2024 года сделал заявление, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной: все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны. "Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается шаткой: шесть из семи критериев нарушены... Продолжающаяся военная активность, включая атаки очень близко к объекту ЗАЭС, вызывает серьезное беспокойство, добавляя стресс и риск", - сообщил гендиректор совету управляющих МАГАТЭ, слова которого распространила пресс-служба агентства. По данным МАГАТЭ, его данные также подтвердили члены команды агентства, которые находятся на ЗАЭС. МАГАТЭ добавило, что они объявляли о военной активности близ АЭС почти каждый день за последнюю неделю. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
