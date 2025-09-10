https://1prime.ru/20250910/zapad-862042515.html

Запад не хочет прямого конфликта с Россией, заявил эксперт

АНКАРА, 10 сен – ПРАЙМ. Западная поддержка Украины имеет свои пределы, и европейские страны не хотят прямого военного конфликта с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр. По его словам, помощь Запада ограничивается поставками оружия, финансовой поддержкой, обменом разведданными и дипломатическим давлением. "Прямое участие НАТО и европейских государств в боевых действиях чревато риском эскалации, вплоть до ядерного противостояния", - отметил эксперт. Собеседник агентства добавил, что США и ЕС придерживаются стратегии долгосрочного истощения России через поддержку Украины, что для Запада менее рискованно, чем открытая война. "Даже при высокой поддержке Украины в Европе, перспектива прямого конфликта вызывает серьёзную озабоченность, а позиции Венгрии и Словакии существенно отличаются. Присутствие европейских войск в Украине вряд ли окажет сдерживающий эффект на Россию", - подчеркнул аналитик. Ранее в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи французский лидер сообщил, что 26 стран договорились разместить на Украине силы сдерживания после возможного прекращения огня. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

