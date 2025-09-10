https://1prime.ru/20250910/zapad-862098441.html

"На руку Путину". В Киеве объяснили, почему Запад не обвиняет Зеленского

"На руку Путину". В Киеве объяснили, почему Запад не обвиняет Зеленского - 10.09.2025, ПРАЙМ

"На руку Путину". В Киеве объяснили, почему Запад не обвиняет Зеленского

Киевский политический эксперт Андрей Золотарев в беседе с украинской журналисткой Ланой Шевчук выразил мнение, что Запад не обвиняет режим Владимира Зеленского...

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Киевский политический эксперт Андрей Золотарев в беседе с украинской журналисткой Ланой Шевчук выразил мнение, что Запад не обвиняет режим Владимира Зеленского в диктатуре, поскольку сам поддерживают его, финансируя и снабжая Украину. "Понятно, не хотят играть на руку (президенту России Владимиру – прим. ред.) Путину. То есть "если мы начнем критиковать Зеленского, то как мы объясним, почему мы даем деньги Украине, предоставляем вооружение – фактически, да, сыграем в пользу Путина". Этим и объясняется то, что они не замечают очень многих вещей, которые не то что демократическому – нормальному государству несвойственны", – отметил политтехнолог в ответ на вопрос, почему Запад упорно не замечает отсутствия на Украине демократии и свободы слова.Золотарев также подчеркнул, что западные дипломаты и разведслужбы хорошо осведомлены о положении дел на Украине и регулярно отправляют отчеты о ситуации в свои центральные ведомства.Полномочия президента Зеленского официально утратили силу 20 мая 2024 года. Президентские выборы были запланированы на 31 марта, а инаугурация нового главы государства — в мае. Однако голосование было отменено из-за действия в стране военного положения и мобилизации. Зеленский заявил, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что этот вопрос следует считать закрытым.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает легитимность Зеленского истекшей. Он также отметил, что на случай возобновления переговорного процесса необходимо определить, кто на Украине может подписывать юридически обязывающие документы.

