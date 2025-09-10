https://1prime.ru/20250910/zelenskiy-862042007.html
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского - 10.09.2025, ПРАЙМ
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
Американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано заявил, что украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T06:51+0300
2025-09-10T06:51+0300
2025-09-10T06:51+0300
польша
владимир зеленский
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано заявил, что украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за подписание капитуляции.“Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского. — Прим. ред.). Этот парень говорит об убийстве президента — это реальная угроза. <…> Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими”, — сказал эксперт.При этом, как считает Хортон, украинские националисты обладают достаточной властью, чтобы действительно реализовать свои угрозы.Ранее глава СБУ Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского якобы готовили несколько покушений, в частности, в Польше.
https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861952240.html
https://1prime.ru/20250909/zelenskiy-861988143.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, владимир зеленский, сбу
ПОЛЬША, Владимир Зеленский, СБУ
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
Аналитик Хортон: существует реальная угроза жизни Зеленского