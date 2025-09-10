Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/zelenskiy-862042007.html
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского - 10.09.2025, ПРАЙМ
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского
Американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано заявил, что украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T06:51+0300
2025-09-10T06:51+0300
польша
владимир зеленский
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано заявил, что украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за подписание капитуляции.“Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского. — Прим. ред.). Этот парень говорит об убийстве президента — это реальная угроза. &lt;…&gt; Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими”, — сказал эксперт.При этом, как считает Хортон, украинские националисты обладают достаточной властью, чтобы действительно реализовать свои угрозы.Ранее глава СБУ Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского якобы готовили несколько покушений, в частности, в Польше.
https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861952240.html
https://1prime.ru/20250909/zelenskiy-861988143.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, владимир зеленский, сбу
ПОЛЬША, Владимир Зеленский, СБУ
06:51 10.09.2025
 
"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского

Аналитик Хортон: существует реальная угроза жизни Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано заявил, что украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за подписание капитуляции.
“Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского. — Прим. ред.). Этот парень говорит об убийстве президента — это реальная угроза. <…> Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими”, — сказал эксперт.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на союзников
8 сентября, 11:49
При этом, как считает Хортон, украинские националисты обладают достаточной властью, чтобы действительно реализовать свои угрозы.
Ранее глава СБУ Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского якобы готовили несколько покушений, в частности, в Польше.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским
Вчера, 06:10
 
ПОЛЬШАВладимир ЗеленскийСБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала