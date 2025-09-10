https://1prime.ru/20250910/zelenskiy-862042007.html

"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского

"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского - 10.09.2025, ПРАЙМ

"Реальная угроза": в США рассказали о возможном убийстве Зеленского

Американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано заявил, что украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за... | 10.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Американский обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано заявил, что украинские националисты могут убить Владимира Зеленского за подписание капитуляции.“Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского. — Прим. ред.). Этот парень говорит об убийстве президента — это реальная угроза. <…> Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими”, — сказал эксперт.При этом, как считает Хортон, украинские националисты обладают достаточной властью, чтобы действительно реализовать свои угрозы.Ранее глава СБУ Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского якобы готовили несколько покушений, в частности, в Польше.

