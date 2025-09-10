https://1prime.ru/20250910/zelenskiy-862057397.html
Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления Трампа об украинке
Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления Трампа об украинке
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится комментировать убийство беженки из Украины Ирины Заруцкой в США, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. Полная тишина. Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии - демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине", — говорится в публикации.Депутат добавил, что глава США Дональд Трамп обвинял демократов в этом убийстве. Глава белого дома объяснял это тем, что предыдущая администрация довела страну до такой плачевной ситуации с безопасностью.Двадцатитрехлетнюю беженку с Украины зарезали в США 22 августа. В убийстве подозревают бездомного афроамериканца Декарлоса Брауна-младшего, уже имевшего проблемы с законом.
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится комментировать убийство беженки из Украины Ирины Заруцкой в США, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. Полная тишина. Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии - демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что глава США Дональд Трамп обвинял демократов в этом убийстве. Глава белого дома объяснял это тем, что предыдущая администрация довела страну до такой плачевной ситуации с безопасностью.
Двадцатитрехлетнюю беженку с Украины зарезали в США 22 августа. В убийстве подозревают бездомного афроамериканца Декарлоса Брауна-младшего, уже имевшего проблемы с законом.
