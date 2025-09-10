Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления Трампа об украинке
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится комментировать убийство беженки из Украины Ирины Заруцкой в США, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. Полная тишина. Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии - демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине", — говорится в публикации.Депутат добавил, что глава США Дональд Трамп обвинял демократов в этом убийстве. Глава белого дома объяснял это тем, что предыдущая администрация довела страну до такой плачевной ситуации с безопасностью.Двадцатитрехлетнюю беженку с Украины зарезали в США 22 августа. В убийстве подозревают бездомного афроамериканца Декарлоса Брауна-младшего, уже имевшего проблемы с законом.
украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
11:45 10.09.2025
 
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится комментировать убийство беженки из Украины Ирины Заруцкой в США, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. Полная тишина. Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии - демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что глава США Дональд Трамп обвинял демократов в этом убийстве. Глава белого дома объяснял это тем, что предыдущая администрация довела страну до такой плачевной ситуации с безопасностью.
Двадцатитрехлетнюю беженку с Украины зарезали в США 22 августа. В убийстве подозревают бездомного афроамериканца Декарлоса Брауна-младшего, уже имевшего проблемы с законом.
