Fitch Ratings повысило прогнозы по средним ценам на медь, золото и платину

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ожидания по средним ценам на медь, золото и платину на 2025 год, следует из доклада агентства. Так, Fitch ожидает, что в текущем году цены на золото составят 3 000 долларов за тройскую унцию против 2 800 долларов. На 2026 год агентство также повысило прогноз - до 2 700 долларов за тройскую унцию с 2 400 долларов. При этом ожидания на 2027-2028 годы были сохранены на прежних уровнях в 2 000 и 1 800 долларов за тройскую унцию. "Дальнейшее увеличение геополитической премии в связи со статусом золота как надежного актива подтверждает наши прогнозы роста цен в 2025-2026 годах… Опасения по поводу ослабления доллара привели к увеличению притока инвестиций в золото, что привело к рекордным ценам", - указывает Fitch. Агентство также повысило прогнозы по ценам на медь. В текущем году ее стоимость ожидается на уровне 9 500 долларов за тонну против 9 200 долларов, в следующем - 9 000 долларов за тонну вместо 8 500 долларов. В 2027 году стоимость одной тонны меди ожидается в 8 500 долларов за тонну после прогноза в 8 000 долларов, в 2028 году - 8 000 долларов против 7 500 долларов. Повышение прогнозов по ценам на медь Fitch связывает с крайне маленькими запасами металла и заметным ростом спроса на него в долгосрочной перспективе. Несмотря на ослабление мировой экономики, считает агентство, спрос на медь в 2025-2026 годах вырастет на 2-3%. Кроме того, Fitch повысило ожидания по стоимости платины на текущий год - до 1 125 долларов за унцию с 1 025 долларов, при этом сохранив оценки на 2026-2028 годы. Прогноз по ценам на палладий на 2025 год был повышен до 1 025 долларов за унцию, а на будущий год - понижен до 1 000 долларов. В то же время агентство оставило на прежних уровнях прогнозы по ценам на алюминий и цинк - в 2025 году они ожидаются на уровнях в 2 500 и 2 700 долларов за тонну соответственно.

