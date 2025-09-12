https://1prime.ru/20250912/akr-862164157.html
В АКРА оценили ситуацию с ценами на сахар в России
В АКРА оценили ситуацию с ценами на сахар в России - 12.09.2025, ПРАЙМ
В АКРА оценили ситуацию с ценами на сахар в России
12.09.2025
2025-09-12T07:00+0300
2025-09-12T07:00+0300
2025-09-12T07:00+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на сахар в России в 2026 году останется на относительно стабильном уровне благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы в этом году, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В сезоне 2025-2026 годов ожидается некоторое увеличение производства сахара благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы в 2025 году, что свидетельствует в пользу сохранения цен на относительно стабильном уровне", - сказал Тренин.
Он отметил, что средние потребительские цены за 1 килограмм сахара по состоянию на 8 сентября снизились на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 72,85 рубля. По словам эксперта, снижение цен связано с полной самообеспеченностью России сахаром.
Тренин уточнил, что внутреннее потребление сахара составляет порядка 5,7 миллиона тонн в год, тогда как производство в сезоне с августа 2024 года по июль 2025 года составило больше 6,3 миллиона тонн. Также рост цен сдерживают высокие запасы сахара, накопленные благодаря урожаю свеклы в 2022-2023 годах.
При этом эксперт добавил, что при общей инфляции сохранение цен на сахар приведет к падению маржинальности сахарных заводов. Сельхозпроизводители будут вынуждены включать затраты на производство в стоимость сахара. По его словам, рентабельность производства сахара составляет около 10%.
В АКРА оценили ситуацию с ценами на сахар в России
Аналитик Тренин: средняя цена на сахар в России останется на стабильном уровне
