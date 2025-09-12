"Алроса" и РЭЦ договорились о продвижении алмазов на мировых рынках

https://1prime.ru/20250912/alrosa-862184523.html

2025-09-12T12:56+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. "Алроса" и Российский экспортный центр (РЭЦ) договорились о совместной работе по продвижению алмазов и бриллиантов предприятия, в том числе на мировых рынках, сообщила алмазодобывающая компания. В пятницу губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина встретились в Смоленске с генеральным директором ограночного завода "Кристалл" Александром Захаровым и генеральным директором ювелирной группы "Алроса" Ириной Морозовской. "По итогам встречи стороны договорились о совместной работе по продвижению продукции алмазодобывающей компании, в том числе на мировых рынках. В частности, Российский экспортный центр выразил готовность проработать форматы продвижения брендов "Алроса" на релевантные рынки", - говорится в сообщении. В релизе добавляется, что на встрече была представлена коллекция бриллиантовых украшений знаменитой огранки Russian Cut, созданных мастерами ювелирной группы "Алроса". "Совместная работа с РЭЦ станет важным шагом в развитии экспорта и продвижении продукции "Алроса" на международной арене", - отметили в компании. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Расположенный в Смоленске завод "Кристалл" (входит в "Алросу") - крупнейшее ограночное предприятие в Европе.

