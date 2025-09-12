https://1prime.ru/20250912/armenija-862163694.html
Армения в I полугодии нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз
2025-09-12T06:15+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Армения в первом полугодии текущего года нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
Так, если в прошлом году за первые шесть месяцев российские компании приобрели у Армении пива лишь на 576,3 тысячи долларов, то в этом году за аналогичный период закупки подскочили уже до 5,15 миллиона долларов.
Армянский экспорт активно рос все первое полугодие: если еще в январе Россия купила у этой страны пива лишь на 188 тысяч долларов, то в июне этот показатель достиг уже 1,7 миллиона долларов.
Сама Армения при этом закупает значительные объемы пива за рубежом - в этом году стоимость импорта подскочила в 1,7 раза, до 7,2 миллиона долларов. Основным поставщиком остается Россия, при этом отгрузки российского пива выросли на более скромные 18%.
Главными бенефициарами роста спроса Армении на иностранное пиво стали страны Евросоюза. Например, Германия нарастила продажи на грузинский рынок в 2,3 раза, до 1,5 миллиона долларов, Чехия - в 2,5 раза, до 700 тысяч долларов, Бельгия - вдвое, до 267 тысяч, а Ирландия - более чем в пять раз, до 279 тысяч.
