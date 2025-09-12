Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения в I полугодии нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/armenija-862163694.html
Армения в I полугодии нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз
Армения в I полугодии нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз - 12.09.2025, ПРАЙМ
Армения в I полугодии нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз
Армения в первом полугодии текущего года нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T06:15+0300
2025-09-12T06:15+0300
экономика
бизнес
россия
армения
германия
чехия
оон
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862163694.jpg?1757646931
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Армения в первом полугодии текущего года нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Так, если в прошлом году за первые шесть месяцев российские компании приобрели у Армении пива лишь на 576,3 тысячи долларов, то в этом году за аналогичный период закупки подскочили уже до 5,15 миллиона долларов. Армянский экспорт активно рос все первое полугодие: если еще в январе Россия купила у этой страны пива лишь на 188 тысяч долларов, то в июне этот показатель достиг уже 1,7 миллиона долларов. Сама Армения при этом закупает значительные объемы пива за рубежом - в этом году стоимость импорта подскочила в 1,7 раза, до 7,2 миллиона долларов. Основным поставщиком остается Россия, при этом отгрузки российского пива выросли на более скромные 18%. Главными бенефициарами роста спроса Армении на иностранное пиво стали страны Евросоюза. Например, Германия нарастила продажи на грузинский рынок в 2,3 раза, до 1,5 миллиона долларов, Чехия - в 2,5 раза, до 700 тысяч долларов, Бельгия - вдвое, до 267 тысяч, а Ирландия - более чем в пять раз, до 279 тысяч.
армения
германия
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, армения, германия, чехия, оон, ес
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ, ООН, ЕС
06:15 12.09.2025
 
Армения в I полугодии нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз

Армения в I полугодии нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Армения в первом полугодии текущего года нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
Так, если в прошлом году за первые шесть месяцев российские компании приобрели у Армении пива лишь на 576,3 тысячи долларов, то в этом году за аналогичный период закупки подскочили уже до 5,15 миллиона долларов.
Армянский экспорт активно рос все первое полугодие: если еще в январе Россия купила у этой страны пива лишь на 188 тысяч долларов, то в июне этот показатель достиг уже 1,7 миллиона долларов.
Сама Армения при этом закупает значительные объемы пива за рубежом - в этом году стоимость импорта подскочила в 1,7 раза, до 7,2 миллиона долларов. Основным поставщиком остается Россия, при этом отгрузки российского пива выросли на более скромные 18%.
Главными бенефициарами роста спроса Армении на иностранное пиво стали страны Евросоюза. Например, Германия нарастила продажи на грузинский рынок в 2,3 раза, до 1,5 миллиона долларов, Чехия - в 2,5 раза, до 700 тысяч долларов, Бельгия - вдвое, до 267 тысяч, а Ирландия - более чем в пять раз, до 279 тысяч.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАРМЕНИЯГЕРМАНИЯЧЕХИЯООНЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала