Ереван и Анкара проведут исследования для восстановления ж/д в Турцию
Ереван и Анкара проведут исследования для восстановления ж/д в Турцию
2025-09-12T16:50+0300
ЕРЕВАН, 12 сен – ПРАЙМ. Ереван и Анкара планируют провести исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железной дороги Гюмри (Армения) - Карс (Турция), сообщает в пятницу пресс-служба армянского МИД по итогам встречи спецпредставителей двух стран по урегулированию отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. "Специальные представители договорились, что соответствующие органы двух стран проведут необходимые технические исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Гюмри – Карс и линии электропередачи", - говорится в сообщении.
