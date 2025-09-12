Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ереван и Анкара проведут исследования для восстановления ж/д в Турцию - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/armeniya-862202458.html
Ереван и Анкара проведут исследования для восстановления ж/д в Турцию
Ереван и Анкара проведут исследования для восстановления ж/д в Турцию - 12.09.2025, ПРАЙМ
Ереван и Анкара проведут исследования для восстановления ж/д в Турцию
Ереван и Анкара планируют провести исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железной дороги Гюмри (Армения) - Карс (Турция), сообщает в пятницу... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T16:50+0300
2025-09-12T16:50+0300
бизнес
россия
ереван
анкара
армения
мид
мировая экономика
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/76874/76/768747613_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_8285ae6ee86755043dfbc536f3357770.jpg
ЕРЕВАН, 12 сен – ПРАЙМ. Ереван и Анкара планируют провести исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железной дороги Гюмри (Армения) - Карс (Турция), сообщает в пятницу пресс-служба армянского МИД по итогам встречи спецпредставителей двух стран по урегулированию отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. "Специальные представители договорились, что соответствующие органы двух стран проведут необходимые технические исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Гюмри – Карс и линии электропередачи", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250904/mintrans-861755474.html
ереван
анкара
армения
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76874/76/768747613_123:0:1456:1000_1920x0_80_0_0_3d9d2386b74c6e637644219e87a687e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ереван, анкара, армения, мид, мировая экономика, турция
Бизнес, РОССИЯ, Ереван, Анкара, АРМЕНИЯ, МИД, Мировая экономика, ТУРЦИЯ
16:50 12.09.2025
 
Ереван и Анкара проведут исследования для восстановления ж/д в Турцию

Ереван и Анкара проведут исследования для восстановления железной дороги Гюмри — Карс

© fotolia.com / Tomas SeredaЖелезная дорога
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Железная дорога. Архивное фото
© fotolia.com / Tomas Sereda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 12 сен – ПРАЙМ. Ереван и Анкара планируют провести исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железной дороги Гюмри (Армения) - Карс (Турция), сообщает в пятницу пресс-служба армянского МИД по итогам встречи спецпредставителей двух стран по урегулированию отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.
"Специальные представители договорились, что соответствующие органы двух стран проведут необходимые технические исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Гюмри – Карс и линии электропередачи", - говорится в сообщении.
Поезд Пекин - Улан-Батор - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Минтранс прорабатывает вопрос пассажирских ж/д перевозок с Китаем
4 сентября, 08:23
 
БизнесРОССИЯЕреванАнкараАРМЕНИЯМИДМировая экономикаТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала