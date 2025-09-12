https://1prime.ru/20250912/avialinii-862164249.html
"Уральские авиалинии" планируют запуск рейсов в аэропорт Краснодара
2025-09-12T07:09+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара и из него, расписание находится на стадии формирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует запуск рейсов из Краснодара и в Краснодар. Расписание в стадии формирования", – сообщил агентству перевозчик.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
