Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/avto-862134236.html
Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей
Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей
Средняя стоимость новой иномарки в 2025 году стабильно держится выше 3,5 миллиона рублей. Это побудило экспертов Авто.ру проанализировать интересы пользователей | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T08:00+0300
2025-09-12T08:00+0300
экономика
бизнес
авто.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость новой иномарки в 2025 году стабильно держится выше 3,5 миллиона рублей. Это побудило экспертов Авто.ру проанализировать интересы пользователей сервиса и определить, какие модели в самом массовом сегменте от трёх до пяти миллионов рублей пользуются наибольшим интересом.На протяжении всего года больше 45% предложений о продаже новых автомобилей иностранных марок, официально представленных в России, на Авто.ру приходится на сегмент от 3 до 5 миллионов рублей. К концу августа доля этого сегмента превысила 47%. С точки зрения структуры предложения он полностью состоит из кроссоверов китайских марок. При этом значительная часть машин произведена в 2024 году.Изучив данные о просмотрах и звонках по объявлениям на Авто.ру, аналитики собрали топ-5 наиболее популярных моделей у пользователей сервиса (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев 2025 года):
https://1prime.ru/20250909/avto-861968565.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8cfd40b71acd74901a21fc3aa86716ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, авто.ру
Экономика, Бизнес, Авто.ру
08:00 12.09.2025
 
Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей

Авто.ру: самые популярные новые автомобили от трех до пять миллионов рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость новой иномарки в 2025 году стабильно держится выше 3,5 миллиона рублей. Это побудило экспертов Авто.ру проанализировать интересы пользователей сервиса и определить, какие модели в самом массовом сегменте от трёх до пяти миллионов рублей пользуются наибольшим интересом.
На протяжении всего года больше 45% предложений о продаже новых автомобилей иностранных марок, официально представленных в России, на Авто.ру приходится на сегмент от 3 до 5 миллионов рублей. К концу августа доля этого сегмента превысила 47%. С точки зрения структуры предложения он полностью состоит из кроссоверов китайских марок. При этом значительная часть машин произведена в 2024 году.
Изучив данные о просмотрах и звонках по объявлениям на Авто.ру, аналитики собрали топ-5 наиболее популярных моделей у пользователей сервиса (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев 2025 года):
  1. 1.
    Jaecoo J7 (3,44 млн рублей)
  2. 2.
    GAC GS8 (4,59 млн рублей)
  3. 3.
    Jetour T2 (4,25 млн рублей)
  4. 4.
    Geely Monjaro (4,81 млн рублей)
  5. 5.
    Geely Atlas (3,85 млн рублей)
  6. 6.
    Chery Tiggo 7 Pro Max (3,17 млн рублей)
  7. 7.
    Tank 300 (4,73 млн рублей)
  8. 8.
    Haval F7 (3,35 млн рублей)
  9. 9.
    Changan Uni-V (3,16 млн рублей)
  10. 10.
    Haval Dargo (3,52 млн рублей)
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Эксперты отметили двукратный рост китайских авто на вторичном рынке
9 сентября, 08:00
 
ЭкономикаБизнесАвто.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала