https://1prime.ru/20250912/avto-862134236.html

Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей

Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей

Средняя стоимость новой иномарки в 2025 году стабильно держится выше 3,5 миллиона рублей. Это побудило экспертов Авто.ру проанализировать интересы пользователей | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T08:00+0300

2025-09-12T08:00+0300

2025-09-12T08:00+0300

экономика

бизнес

авто.ру

https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость новой иномарки в 2025 году стабильно держится выше 3,5 миллиона рублей. Это побудило экспертов Авто.ру проанализировать интересы пользователей сервиса и определить, какие модели в самом массовом сегменте от трёх до пяти миллионов рублей пользуются наибольшим интересом.На протяжении всего года больше 45% предложений о продаже новых автомобилей иностранных марок, официально представленных в России, на Авто.ру приходится на сегмент от 3 до 5 миллионов рублей. К концу августа доля этого сегмента превысила 47%. С точки зрения структуры предложения он полностью состоит из кроссоверов китайских марок. При этом значительная часть машин произведена в 2024 году.Изучив данные о просмотрах и звонках по объявлениям на Авто.ру, аналитики собрали топ-5 наиболее популярных моделей у пользователей сервиса (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев 2025 года):

https://1prime.ru/20250909/avto-861968565.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авто.ру