Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей

2025-09-12T08:00+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость новой иномарки в 2025 году стабильно держится выше 3,5 миллиона рублей. Это побудило экспертов Авто.ру проанализировать интересы пользователей сервиса и определить, какие модели в самом массовом сегменте от трёх до пяти миллионов рублей пользуются наибольшим интересом.На протяжении всего года больше 45% предложений о продаже новых автомобилей иностранных марок, официально представленных в России, на Авто.ру приходится на сегмент от 3 до 5 миллионов рублей. К концу августа доля этого сегмента превысила 47%. С точки зрения структуры предложения он полностью состоит из кроссоверов китайских марок. При этом значительная часть машин произведена в 2024 году.Изучив данные о просмотрах и звонках по объявлениям на Авто.ру, аналитики собрали топ-5 наиболее популярных моделей у пользователей сервиса (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев 2025 года):
1.Jaecoo J7 (3,44 млн рублей)
2.GAC GS8 (4,59 млн рублей)
3.Jetour T2 (4,25 млн рублей)
4.Geely Monjaro (4,81 млн рублей)
5.Geely Atlas (3,85 млн рублей)
6.Chery Tiggo 7 Pro Max (3,17 млн рублей)
7.Tank 300 (4,73 млн рублей)
8.Haval F7 (3,35 млн рублей)
9.Changan Uni-V (3,16 млн рублей)
10.Haval Dargo (3,52 млн рублей)
