Вкладчикам "Таврического банка" назначили банк-агента - 12.09.2025
Вкладчикам "Таврического банка" назначили банк-агента
2025-09-12T09:40+0300
2025-09-12T09:40+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банком-агентом для выплаты страховых возмещений вкладчикам "Таврического банка" назначен "Уралсиб", сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Вкладчики "Таврического банка" (АО) могут подать с 12 сентября 2025 года заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент – ПАО "Банк Уралсиб". Он будет действовать от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", - говорится в сообщении. При этом с 10 сентября вкладчики "Таврического банка" могут получить страховку онлайн. Для этого им нужно оформить заявление на сайте АСВ или на портале "Госуслуги". Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов, уточняет госкорпорация. ЦБ РФ в начале месяца отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ. Это второй случай отзыва лицензии у банков в России в текущем году.
09:40 12.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАгентство по страхованию вкладов. Архивное фото
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банком-агентом для выплаты страховых возмещений вкладчикам "Таврического банка" назначен "Уралсиб", сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Вкладчики "Таврического банка" (АО) могут подать с 12 сентября 2025 года заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент – ПАО "Банк Уралсиб". Он будет действовать от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", - говорится в сообщении.
При этом с 10 сентября вкладчики "Таврического банка" могут получить страховку онлайн. Для этого им нужно оформить заявление на сайте АСВ или на портале "Госуслуги". Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов, уточняет госкорпорация.
ЦБ РФ в начале месяца отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ.
Это второй случай отзыва лицензии у банков в России в текущем году.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Вкладчики "Таврического банка" обратились за рекордной суммой возмещений
10 сентября, 19:46
 
ЭкономикаБанкиФинансыБизнесРФАгентство по страхованию вкладовУралсиб
 
 
