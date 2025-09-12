https://1prime.ru/20250912/bank-862171003.html

Вкладчикам "Таврического банка" назначили банк-агента

12.09.2025, ПРАЙМ

Банком-агентом для выплаты страховых возмещений вкладчикам "Таврического банка" назначен "Уралсиб", сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банком-агентом для выплаты страховых возмещений вкладчикам "Таврического банка" назначен "Уралсиб", сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Вкладчики "Таврического банка" (АО) могут подать с 12 сентября 2025 года заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент – ПАО "Банк Уралсиб". Он будет действовать от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", - говорится в сообщении. При этом с 10 сентября вкладчики "Таврического банка" могут получить страховку онлайн. Для этого им нужно оформить заявление на сайте АСВ или на портале "Госуслуги". Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов, уточняет госкорпорация. ЦБ РФ в начале месяца отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ. Это второй случай отзыва лицензии у банков в России в текущем году.

