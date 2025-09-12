Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АСВ рассказали о выплатах вкладчикам "Таврического банка" - 12.09.2025
В АСВ рассказали о выплатах вкладчикам "Таврического банка"
2025-09-12T12:25+0300
2025-09-12T12:25+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
агентство по страхованию вкладов
уралсиб
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вкладчики "Таврического банка" с начала выплат обратились за получением четверти от возможного страхового возмещения и уже получили более 14 миллиардов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Свыше 13 тысяч вкладчиков "Таврического банка" (АО) обратились за страховым возмещением и получили более 14 миллиардов рублей, что составляет 25% страховой ответственности по банку государственной корпорации АСВ. Выплаты начались 10 сентября", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу АСВ также уточняло, что банком-агентом для выплаты страховых возмещений был назначен банк "Уралсиб". ЦБ РФ в начале месяца отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе. Это второй случай отзыва лицензий у банков в России в текущем году.
финансы, банки, россия, рф, агентство по страхованию вкладов, уралсиб
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Агентство по страхованию вкладов, Уралсиб
12:25 12.09.2025
 
В АСВ рассказали о выплатах вкладчикам "Таврического банка"

Вкладчики "Таврического банка" с начала выплат получили 14 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вкладчики "Таврического банка" с начала выплат обратились за получением четверти от возможного страхового возмещения и уже получили более 14 миллиардов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Свыше 13 тысяч вкладчиков "Таврического банка" (АО) обратились за страховым возмещением и получили более 14 миллиардов рублей, что составляет 25% страховой ответственности по банку государственной корпорации АСВ. Выплаты начались 10 сентября", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу АСВ также уточняло, что банком-агентом для выплаты страховых возмещений был назначен банк "Уралсиб".
ЦБ РФ в начале месяца отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе.
Это второй случай отзыва лицензий у банков в России в текущем году.
Вкладчикам "Таврического банка" назначили банк-агента
09:40
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФАгентство по страхованию вкладовУралсиб
 
 
