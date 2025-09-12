https://1prime.ru/20250912/bank-862182683.html

В АСВ рассказали о выплатах вкладчикам "Таврического банка"

В АСВ рассказали о выплатах вкладчикам "Таврического банка" - 12.09.2025, ПРАЙМ

В АСВ рассказали о выплатах вкладчикам "Таврического банка"

Вкладчики "Таврического банка" с начала выплат обратились за получением четверти от возможного страхового возмещения и уже получили более 14 миллиардов рублей,... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T12:25+0300

2025-09-12T12:25+0300

2025-09-12T12:25+0300

экономика

финансы

банки

россия

рф

агентство по страхованию вкладов

уралсиб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861281985_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_95fcafeb5b34c806bce78397f76a061d.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вкладчики "Таврического банка" с начала выплат обратились за получением четверти от возможного страхового возмещения и уже получили более 14 миллиардов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Свыше 13 тысяч вкладчиков "Таврического банка" (АО) обратились за страховым возмещением и получили более 14 миллиардов рублей, что составляет 25% страховой ответственности по банку государственной корпорации АСВ. Выплаты начались 10 сентября", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу АСВ также уточняло, что банком-агентом для выплаты страховых возмещений был назначен банк "Уралсиб". ЦБ РФ в начале месяца отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе. Это второй случай отзыва лицензий у банков в России в текущем году.

https://1prime.ru/20250912/bank-862171003.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, агентство по страхованию вкладов, уралсиб