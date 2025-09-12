https://1prime.ru/20250912/bank-862182683.html
В АСВ рассказали о выплатах вкладчикам "Таврического банка"
12.09.2025
В АСВ рассказали о выплатах вкладчикам "Таврического банка"
Вкладчики "Таврического банка" с начала выплат обратились за получением четверти от возможного страхового возмещения и уже получили более 14 миллиардов рублей
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вкладчики "Таврического банка" с начала выплат обратились за получением четверти от возможного страхового возмещения и уже получили более 14 миллиардов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Свыше 13 тысяч вкладчиков "Таврического банка" (АО) обратились за страховым возмещением и получили более 14 миллиардов рублей, что составляет 25% страховой ответственности по банку государственной корпорации АСВ. Выплаты начались 10 сентября", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу АСВ также уточняло, что банком-агентом для выплаты страховых возмещений был назначен банк "Уралсиб". ЦБ РФ в начале месяца отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе. Это второй случай отзыва лицензий у банков в России в текущем году.
