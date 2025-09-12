Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В работе приложения Альфа-банка произошел сбой - 12.09.2025
В работе приложения Альфа-банка произошел сбой
В работе приложения Альфа-банка произошел сбой - 12.09.2025, ПРАЙМ
В работе приложения Альфа-банка произошел сбой
Пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщают о неполадках в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:16+0300
2025-09-12T14:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77058/88/770588809_0:17:1500:861_1920x0_80_0_0_a85868776d2dcff75824c6c23ad61504.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщают о неполадках в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным сайта, на 14.10 мск число жалоб достигло 1080. Большая часть из них поступает на работу мобильного приложения и сайта. Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что сбоев нет. "Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/77058/88/770588809_20:0:1352:999_1920x0_80_0_0_2b361e47b06396e5cff9e26e6dfecf46.jpg
1920
1920
true
14:16 12.09.2025
 
В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

Пользователи мобильного приложения Альфа-банка пожаловались на сбои

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОтделение "Альфа-банка" в Москве
Отделение Альфа-банка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Отделение "Альфа-банка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщают о неполадках в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным сайта, на 14.10 мск число жалоб достигло 1080. Большая часть из них поступает на работу мобильного приложения и сайта.
Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.
В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что сбоев нет.
"Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
