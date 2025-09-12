https://1prime.ru/20250912/bank-862191621.html

В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

В работе приложения Альфа-банка произошел сбой - 12.09.2025, ПРАЙМ

В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

Пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщают о неполадках в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T14:16+0300

2025-09-12T14:16+0300

2025-09-12T14:16+0300

технологии

банки

финансы

санкт-петербург

альфа-банк

downdetector

https://cdnn.1prime.ru/img/77058/88/770588809_0:17:1500:861_1920x0_80_0_0_a85868776d2dcff75824c6c23ad61504.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщают о неполадках в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным сайта, на 14.10 мск число жалоб достигло 1080. Большая часть из них поступает на работу мобильного приложения и сайта. Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что сбоев нет. "Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250912/sberbank--862191453.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, санкт-петербург, альфа-банк, downdetector