В работе приложения Альфа-банка произошел сбой
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщают о неполадках в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным сайта, на 14.10 мск число жалоб достигло 1080. Большая часть из них поступает на работу мобильного приложения и сайта. Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что сбоев нет. "Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
