https://1prime.ru/20250912/belorussiya--862179916.html
Белорусские военные отреагируют на любые провокации, заявили в Минобороны
Белорусские военные отреагируют на любые провокации, заявили в Минобороны - 12.09.2025, ПРАЙМ
Белорусские военные отреагируют на любые провокации, заявили в Минобороны
Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T11:49+0300
2025-09-12T11:49+0300
2025-09-12T11:49+0300
политика
общество
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, комментируя начало совместного российско-белорусского стратегического учения. "Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих вооруженных сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", - сказал Муравейко.
https://1prime.ru/20250912/ryzhenkov-862177706.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_60348a46343df940f143b09dd6101452.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , белоруссия
Политика, Общество , БЕЛОРУССИЯ
Белорусские военные отреагируют на любые провокации, заявили в Минобороны
Муравейко: Белоруссия готова ответить на любые провокации в ходе учений "Запад-2025"
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, комментируя начало совместного российско-белорусского стратегического учения.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих вооруженных сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", - сказал Муравейко.
МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей