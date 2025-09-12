Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белорусские военные отреагируют на любые провокации, заявили в Минобороны - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250912/belorussiya--862179916.html
Белорусские военные отреагируют на любые провокации, заявили в Минобороны
Белорусские военные отреагируют на любые провокации, заявили в Минобороны - 12.09.2025, ПРАЙМ
Белорусские военные отреагируют на любые провокации, заявили в Минобороны
Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T11:49+0300
2025-09-12T11:49+0300
политика
общество
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, комментируя начало совместного российско-белорусского стратегического учения. "Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих вооруженных сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", - сказал Муравейко.
https://1prime.ru/20250912/ryzhenkov-862177706.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_60348a46343df940f143b09dd6101452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , белоруссия
Политика, Общество , БЕЛОРУССИЯ
11:49 12.09.2025
 
Белорусские военные отреагируют на любые провокации, заявили в Минобороны

Муравейко: Белоруссия готова ответить на любые провокации в ходе учений "Запад-2025"

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
" Флаг Белоруссии. Архивное фото
© flickr.com / ermakov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, комментируя начало совместного российско-белорусского стратегического учения.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих вооруженных сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", - сказал Муравейко.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей
11:27
 
ПолитикаОбществоБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала