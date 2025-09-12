https://1prime.ru/20250912/benzin-862193621.html

Бензин Аи-92 на Петербургской бирже за неделю подешевел на 0,31%

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 0,31%, цена марки Аи-95 опустилась на 1,71%, следует из материалов торгов. | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 0,31%, цена марки Аи-95 опустилась на 1,71%, следует из материалов торгов. В то же время в пятницу цена на Аи-92 замерла - как и в четверг, тонна данной марки стоит 71 457 рублей. Бензин Аи-95 чуть подешевел - на 0,01%, до 78 893 рублей за тонну. Цена на летнее дизельное топливо к закрытию торговой сессии подскочила на 2,3% - до 65 632 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 2,51%, до 18 711 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,48%, до 72 585 рублей. Тонна мазута подешевела на 4,71% - до 22 963 рублей. Петербургская биржа с 8 сентября ужесточила требования к заявкам на покупку бензина, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Так, предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют +0,01% или -20% от текущей цены. Введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: от одного участника торгов по одному биржевому инструменту для бензина допустима подача только одной заявки на покупку лота. Также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке. В Минэнерго РФ объяснили РИА Новости, что правила вводятся на время. Мера нацелена на охлаждение завышенного спроса в оптовом сегменте. В августе биржевые цены на бензин обновили рекорды, державшиеся с сентября 2023 года (тогда впервые в РФ был введен запрет на экспорт топлива). Но уже к концу месяца цены отступили от максимумов.

