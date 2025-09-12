https://1prime.ru/20250912/bilajn-862161855.html

"Билайн" начал блокировать звонки во время получения кода из "Госуслуг"

"Билайн" начал блокировать звонки во время получения кода из "Госуслуг" - 12.09.2025, ПРАЙМ

"Билайн" начал блокировать звонки во время получения кода из "Госуслуг"

Российский оператор связи "Билайн" начал блокировать звонки россиянам во время получения ими кода авторизации через "Госуслуги", передает корреспондент РИА... | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Российский оператор связи "Билайн" начал блокировать звонки россиянам во время получения ими кода авторизации через "Госуслуги", передает корреспондент РИА Новости. Так, абоненту "Билайна" во время входа в приложение Федеральной налоговой службы (ФНС) пришел код подтверждения на "Госуслугах". Одновременно с этим пользователю поступил звонок, который вскоре был прерван оператором. При этом оператор сообщил абоненту: "Прервали подозрительный звонок - вам пришло смс с кодом доступа от банка или "Госуслуг". Там заверили, что коды во время звонка просят только мошенники, в том числе в мессенджерах. "Никому ничего не называйте, чтобы не потерять деньги или доступ к личным данным", - напомнили в компании. С 1 сентября в силу вступил ряд мер федерального закона о защите граждан от мошенников. Так, россияне могут установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например, рекламные предложения или опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков граждане могут через своих сотовых операторов. Также смс-код для смены пароля на "Госуслугах" теперь приходит не только после окончания телефонного вызова, но и с временной задержкой.

2025

Новости

технологии, бизнес, россия, билайн, фнс россии