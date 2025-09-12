Рынки испугались: запахло настоящим штормом

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику: на время составления материала индекс Московской биржи потерял за неделю 1,7%, а индекс РТС снизился на 4,9%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи оказался ниже уровня 2900 пунктов, а именно 2855 пунктов.Нефть в течение недели торговалась в диапазоне $66-68, в пятницу оказалась на уровне $67,8 за баррель BRENT.Российский рубль за неделю ослаб к доллару, изменившись за неделю на 3,3%. В пятницу курс был на уровне 83,9.Политическая повестка снова оказалась на первом плане в самом конце недели, во время пресс-конференции Банка России по ставке. В течение недели рынок готовился и закладывал в цены возможное снижение ключевой ставки в диапазоне 100-200 б.п. После объявления решения Банка России о снижении ставки на 100 б.п., стало известно, что на заседании снижение на 200 б. п. даже не рассматривалось. Это несколько насторожило инвесторов, и они начали фиксировать длинные позиции. Во время пресс-конференции, посвященной решению Банка России политика снова перетянула на себя внимание трейдеров. Прозвучали заявления Трампа в отношении усиления санкционного и тарифного давления на Россию. Рынок негативно воспринял эти слова, фондовые индексы устремились вниз и достигли минимальных значений за неделю.Среди акций, входящих в Индекс Мосбиржи, а также портфели фондов акций под управлением ООО "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Южуралзолото (+10,9%), на фоне роста цен на золото за неделю.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании Эталон (ETLN), потерявшие за неделю 20,3%. Акции начали падение после редомициляции и последовавших новостей о планах размещения до 400 млн. дополнительных обыкновенных акций в рамках SPO, что приведёт к увеличению числа акций почти в два раза.На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций и роста волатильности. При этом, диапазон значений индекса Мосбиржи, вероятно, сместится ниже и будет находиться на уровне 2650-2950 пунктов.Многое будет зависеть от решений, которые примут лидеры стран G7 на экстренной встрече, о намерении провести которую объявило министерство финансов США в пятницу вечером.Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
