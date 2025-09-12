https://1prime.ru/20250912/biznes-862161168.html
Бизнес ждет дальнейшего смягчения ДКП - эксперт
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Российский бизнес, особенно компании малой и средней капитализации, ждет дальнейшего смягчения ДКП, сообщил РИА Новости глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. По его прогнозу, Банк России в пятницу может снизить ключевую ставку на 150-200 базисных пунктов.
"Если мы увидим такое снижение - это будет восприниматься рынком скорее как признание сложившейся ситуации. Реальный сектор уже на протяжении значительного времени сталкивается с трудностями в получении кредитов и их обслуживании, спрос падает, деловая активность замедляется. В таких условиях решение о снижении ключевой ставки сейчас было бы скорее необходимым базисом для минимизации ущерба, чем драйвером экономического развития", - прокомментировал Лазутин.
По его словам, снижение в июле ключевой ставки до 18% было важно в части поддержки МСП, так как это в перспективе позволит компаниям снижать расходы на обслуживание долга и увеличивать доступ к заемному финансированию. "В моменте, эффекта, понятно, не ожидалось - он будет при дальнейшем снижении ключевой ставки", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что многие компании сейчас продолжают работать с кредитами, взятыми по высоким ставкам, что снижает способность МСП планировать долгосрочные инвестиции, сдерживает развитие инвестпроектов.
Восстанавливаться инвестиционная активность МСП начнет при уровне ключевой ставки 14% и ниже, считает Лазутин. При таком уровне ключевой ставки компании смогут вернуться к долгосрочному планированию инвестиций и активному развитию бизнеса.
