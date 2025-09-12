https://1prime.ru/20250912/blinovskaya-862175121.html
Дело Блиновской направили в апелляцию
Дело Блиновской направили в апелляцию - 12.09.2025, ПРАЙМ
Дело Блиновской направили в апелляцию
Дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, направлено в Мосгорсуд, который оценит законность ее приговора, сказано в... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T10:34+0300
2025-09-12T10:34+0300
2025-09-12T10:34+0300
мошенничество
общество
финансы
москва
рф
елена блиновская
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862174947_0:112:2728:1647_1920x0_80_0_0_988f4c22ff5e7b3ad5d4388fb4115221.jpg
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, направлено в Мосгорсуд, который оценит законность ее приговора, сказано в материалах Савеловского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Дело направлено в апелляционную инстанцию", - сказано в материалах. В Мосгорсуде дело пока не зарегистрировано, дата рассмотрения жалоб на приговор не назначена. В начале марта Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. После того, как он ушел на СВО, дело приостановили.
https://1prime.ru/20250714/sud-859471627.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862174947_192:0:2537:1759_1920x0_80_0_0_d0c459e090b0b0ca17bc1315bff595b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы, москва, рф, елена блиновская, мосгорсуд
Мошенничество, Общество , Финансы, МОСКВА, РФ, Елена Блиновская, Мосгорсуд
Дело Блиновской направили в апелляцию
Дело Блиновской направили в Мосгорсуд для оценки законности приговора
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, направлено в Мосгорсуд, который оценит законность ее приговора, сказано в материалах Савеловского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Дело направлено в апелляционную инстанцию", - сказано в материалах. В Мосгорсуде
дело пока не зарегистрировано, дата рассмотрения жалоб на приговор не назначена.
В начале марта Савеловский суд Москвы
приговорил Блиновскую
к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ
.
Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. После того, как он ушел на СВО, дело приостановили.
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа