https://1prime.ru/20250912/blinovskaya-862175121.html

Дело Блиновской направили в апелляцию

Дело Блиновской направили в апелляцию - 12.09.2025, ПРАЙМ

Дело Блиновской направили в апелляцию

Дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, направлено в Мосгорсуд, который оценит законность ее приговора, сказано в... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T10:34+0300

2025-09-12T10:34+0300

2025-09-12T10:34+0300

мошенничество

общество

финансы

москва

рф

елена блиновская

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862174947_0:112:2728:1647_1920x0_80_0_0_988f4c22ff5e7b3ad5d4388fb4115221.jpg

МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, направлено в Мосгорсуд, который оценит законность ее приговора, сказано в материалах Савеловского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Дело направлено в апелляционную инстанцию", - сказано в материалах. В Мосгорсуде дело пока не зарегистрировано, дата рассмотрения жалоб на приговор не назначена. В начале марта Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. После того, как он ушел на СВО, дело приостановили.

https://1prime.ru/20250714/sud-859471627.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, москва, рф, елена блиновская, мосгорсуд