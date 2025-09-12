СМИ: США могут предложить ввести новые санкции против IT-сектора России
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США могут предложить странам G7 санкции против юрлиц, поддерживающих ВПК России, запретить оказание связанных с искусственным интеллектом (ИИ) услуг в особых экономических зонах РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на список американских предложений.
"США также призовут своих союзников ввести санкции против юридических лиц, поддерживающих военную индустрию России, российских региональных банков, запретить оказывать услуги, связанные с ИИ и финансовыми технологиями, в особых экономических зонах России", - говорится в сообщении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.