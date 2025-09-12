https://1prime.ru/20250912/bloomberg-862210128.html

СМИ: США могут предложить ввести новые санкции против IT-сектора России

СМИ: США могут предложить ввести новые санкции против IT-сектора России - 12.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: США могут предложить ввести новые санкции против IT-сектора России

США могут предложить странам G7 санкции против юрлиц, поддерживающих ВПК России, запретить оказание связанных с искусственным интеллектом (ИИ) услуг в особых... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T18:38+0300

2025-09-12T18:38+0300

2025-09-12T18:38+0300

мировая экономика

финансы

рф

запад

сша

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691595_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_565baeb4300a2ef80a0b635902ebf268.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США могут предложить странам G7 санкции против юрлиц, поддерживающих ВПК России, запретить оказание связанных с искусственным интеллектом (ИИ) услуг в особых экономических зонах РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на список американских предложений. "США также призовут своих союзников ввести санкции против юридических лиц, поддерживающих военную индустрию России, российских региональных банков, запретить оказывать услуги, связанные с ИИ и финансовыми технологиями, в особых экономических зонах России", - говорится в сообщении. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250912/ssha-862209889.html

рф

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, рф, запад, сша, владимир путин