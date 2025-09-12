https://1prime.ru/20250912/britaniya--862171953.html
Британия расширила антироссийские санкции
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания расширила список антироссийских санкций на 30 позиций, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина страны. "В консолидированный список добавлено 30 записей", - сказано в документе. Согласно документу, в санкционный список добавлены три физических и 27 юридических лиц.
