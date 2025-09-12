https://1prime.ru/20250912/britaniya--862172829.html
Британия ввела санкции против российского производителя оптоэлектроники
Великобритания ввела санкции против российского производителя оптоэлектронной техники АО "Протон", следует из документа, опубликованного британским минфином.
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российского производителя оптоэлектронной техники АО "Протон", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Акционерное общество "Протон", - говорится в документе.
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российского производителя оптоэлектронной техники АО "Протон", следует из документа, опубликованного британским минфином.
"Акционерное общество "Протон", - говорится в документе.
