Британия ввела санкции против российского производителя оптоэлектроники - 12.09.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против российского производителя оптоэлектроники
Великобритания ввела санкции против российского производителя оптоэлектронной техники АО "Протон", следует из документа, опубликованного британским минфином. | 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российского производителя оптоэлектронной техники АО "Протон", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Акционерное общество "Протон", - говорится в документе.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859687100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f980c6aea89851f7dae0ad0218078ef0.jpg
великобритания, россия
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
10:09 12.09.2025
 
Британия ввела санкции против российского производителя оптоэлектроники

Лондон ввел санкции против российского производителя оптоэлектроники «Протон»

Здание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российского производителя оптоэлектронной техники АО "Протон", следует из документа, опубликованного британским минфином.
"Акционерное общество "Протон", - говорится в документе.
