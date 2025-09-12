Британия ввела санкции против 70 судов

https://1prime.ru/20250912/britaniya--862174120.html
2025-09-12T10:15+0300
ЛОНДОН, 12 сен – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. "Добавлено 70 новых (судовых – ред.) обозначений", - сказано там. По заявлению Лондона, эти суда якобы перевозят российскую нефть или нефтепродукты из РФ в третьи страны.
