Британия ввела санкции против компаний из третьих стран
2025-09-12T10:30+0300
экономика
ЛОНДОН, 12 сен – ПРАЙМ. Великобритания в рамках антироссийского санкционного режима ввела ограничения против компаний из ряда третьих стран, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. Под санкции попали компании из Таиланда, Китая, Индии и Турции.
Новости
ru-RU
