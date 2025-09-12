https://1prime.ru/20250912/britaniya--862176890.html

Британия ввела санкции против российской металлургической компании

Британия ввела санкции против российской металлургической компании - 12.09.2025, ПРАЙМ

Британия ввела санкции против российской металлургической компании

Великобритания внесла в санкционный список металлургическую и металлообрабатывающую компанию "Русполимет", следует из документа, опубликованного британским... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T11:01+0300

2025-09-12T11:01+0300

2025-09-12T11:01+0300

экономика

мировая экономика

запад

рф

великобритания

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861893642_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_e711ddad4bb5e0452bd1ebccb3ae265a.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список металлургическую и металлообрабатывающую компанию "Русполимет", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Акционерное общество "Русполимет", - сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250912/britaniya--862174694.html

запад

рф

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, рф, великобритания, владимир путин