Британия ввела санкции против российской металлургической компании
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список металлургическую и металлообрабатывающую компанию "Русполимет", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Акционерное общество "Русполимет", - сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
мировая экономика, запад, рф, великобритания, владимир путин
11:01 12.09.2025
 
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список металлургическую и металлообрабатывающую компанию "Русполимет", следует из документа, опубликованного британским минфином.
"Акционерное общество "Русполимет", - сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Британия ввела санкции против компаний из третьих стран
10:30
 
