Германия выступила за ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Правительство ФРГ выступает за ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций в отношении России, сообщило агентство DPA. Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "В рамках планируемого ЕС нового пакета санкций против России правительство Германии также выступает за ужесточение выдачи разрешений на въезд в Шенгенскую зону", - пишет агентство. В документе с изложением позиции ФРГ содержится призыв к полной реализации рекомендаций, опубликованных Еврокомиссией в 2022 году. Эти рекомендации предполагают серьёзное ограничение выдачи виз гражданам России для туристических поездок в страны ЕС, отмечает агентство. По данным DPA, особое внимание уделяется Италии, Франции или Испании, где россияне особенно любят отдыхать. Согласно данным ЕС, в прошлом году консульствами в России было выдано около 542 тысячи виз для краткосрочного пребывания в странах ЕС или в других странах Шенгенской зоны, что примерно на 20% больше, чем в 2023 году. Консульства Италии в России в 2024 году выдали более 152 тысяч шенгенских виз, что примерно на 12% больше, чем в 2023 году. Французские консульства выдали около 124 тысяч виз, испанские - около 111 тысяч, а греческие — почти 60 тысяч. Общее количество шенгенских виз, выданных Германией российским гражданам в 2024 году, составило около 27,3 тысячи. Кроме того, было выдано около 11,3 тысячи национальных виз для долгосрочного пребывания, отмечает DPA. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

