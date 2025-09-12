https://1prime.ru/20250912/dragmetall-862182253.html

Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за операции с драгметаллами

2025-09-12T12:18+0300

экономика

россия

финансы

госдума

дума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы за повторные нарушения при ведении деятельности, связанной с операциями с драгоценными камнями и металлами. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект", - сказано в решение комитета, которое размещено в думской электронной базе данных. Отмечается, что повторное нарушение ведения деятельности, связанной с осуществлением операций с драгметаллами и камнями, без постановки на специальный учёт в Федеральной пробирной палате, если такая постановка является обязательной, влечет наложение штрафа на ИП - от 120 тысяч рублей до 160 тысяч рублей, на юрлиц - от 160 тысяч рублей до 180 тысяч рублей. Согласно законопроекту, за повторное нарушение правил учёта драгметаллов и камней, и продукции из них, непредоставление отчётности по установленным законодательством формам о движении драгметаллов и камней либо предоставление отчётности с недостоверными сведениями предусмотрен штраф для должностных лиц - от 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей, для ИП - от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. -0-

