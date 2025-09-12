Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за операции с драгметаллами - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/dragmetall-862182253.html
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за операции с драгметаллами
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за операции с драгметаллами - 12.09.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за операции с драгметаллами
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы за повторные нарушения при... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:18+0300
2025-09-12T12:18+0300
экономика
россия
финансы
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы за повторные нарушения при ведении деятельности, связанной с операциями с драгоценными камнями и металлами. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект", - сказано в решение комитета, которое размещено в думской электронной базе данных. Отмечается, что повторное нарушение ведения деятельности, связанной с осуществлением операций с драгметаллами и камнями, без постановки на специальный учёт в Федеральной пробирной палате, если такая постановка является обязательной, влечет наложение штрафа на ИП - от 120 тысяч рублей до 160 тысяч рублей, на юрлиц - от 160 тысяч рублей до 180 тысяч рублей. Согласно законопроекту, за повторное нарушение правил учёта драгметаллов и камней, и продукции из них, непредоставление отчётности по установленным законодательством формам о движении драгметаллов и камней либо предоставление отчётности с недостоверными сведениями предусмотрен штраф для должностных лиц - от 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей, для ИП - от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. -0-
https://1prime.ru/20250912/gd--862178028.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, госдума, дума
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Госдума, Дума
12:18 12.09.2025
 
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за операции с драгметаллами

В Госдуме хотят ввести штрафы за повторные нарушения при операциях с драгметаллами

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы за повторные нарушения при ведении деятельности, связанной с операциями с драгоценными камнями и металлами.
"Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект", - сказано в решение комитета, которое размещено в думской электронной базе данных.
Отмечается, что повторное нарушение ведения деятельности, связанной с осуществлением операций с драгметаллами и камнями, без постановки на специальный учёт в Федеральной пробирной палате, если такая постановка является обязательной, влечет наложение штрафа на ИП - от 120 тысяч рублей до 160 тысяч рублей, на юрлиц - от 160 тысяч рублей до 180 тысяч рублей.
Согласно законопроекту, за повторное нарушение правил учёта драгметаллов и камней, и продукции из них, непредоставление отчётности по установленным законодательством формам о движении драгметаллов и камней либо предоставление отчётности с недостоверными сведениями предусмотрен штраф для должностных лиц - от 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей, для ИП - от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. -0-
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов
11:20
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыГосдумаДума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала