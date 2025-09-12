Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-12T12:30+0300
ВАРШАВА, 12 сен - ПРАЙМ. Польские военные не поедут на Украину учиться сбивать дроны, следует из распространенного в пятницу заявления министерства национальной обороны Польши. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны. "В связи с вопросами о месте проведения дроновых учений и сотрудничестве экспертов из Польши и с Украины сообщаем, что в настоящее время между специалистами обеих стран ведутся интенсивные переговоры относительно более глубокого сотрудничества в области беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им. Все эти мероприятия будут проходить в Польше", - говорится в заявлении польского минобороны.
12:30 12.09.2025
 
Польские военные не поедут на учения на Украину, заявили в Минобороны

Флаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 сен - ПРАЙМ. Польские военные не поедут на Украину учиться сбивать дроны, следует из распространенного в пятницу заявления министерства национальной обороны Польши.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны.
"В связи с вопросами о месте проведения дроновых учений и сотрудничестве экспертов из Польши и с Украины сообщаем, что в настоящее время между специалистами обеих стран ведутся интенсивные переговоры относительно более глубокого сотрудничества в области беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им. Все эти мероприятия будут проходить в Польше", - говорится в заявлении польского минобороны.
Туск ответил на заявление Трампа о сбитых беспилотниках в Польше
