Польские военные не поедут на учения на Украину, заявили в Минобороны

Польские военные не поедут на Украину учиться сбивать дроны, следует из распространенного в пятницу заявления министерства национальной обороны Польши.

ВАРШАВА, 12 сен - ПРАЙМ. Польские военные не поедут на Украину учиться сбивать дроны, следует из распространенного в пятницу заявления министерства национальной обороны Польши. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны. "В связи с вопросами о месте проведения дроновых учений и сотрудничестве экспертов из Польши и с Украины сообщаем, что в настоящее время между специалистами обеих стран ведутся интенсивные переговоры относительно более глубокого сотрудничества в области беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им. Все эти мероприятия будут проходить в Польше", - говорится в заявлении польского минобороны.

