https://1prime.ru/20250912/ek--862189995.html

ЕК отказалась подтвердить, что ЕС не будет вводить пошлины против Индии

ЕК отказалась подтвердить, что ЕС не будет вводить пошлины против Индии - 12.09.2025, ПРАЙМ

ЕК отказалась подтвердить, что ЕС не будет вводить пошлины против Индии

Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге отказался подтвердить, что ЕС не будет вводить 100-процентные пошлины против Индии в целях давления | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T13:58+0300

2025-09-12T13:58+0300

2025-09-12T13:58+0300

экономика

мировая экономика

россия

индия

рф

сша

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге отказался подтвердить, что ЕС не будет вводить 100-процентные пошлины против Индии в целях давления на РФ. Ранее в пятницу газета Financial Times сообщила, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. "Вы просите меня подтвердить то, чего мы никогда не подтверждали, поэтому я не собираюсь подтверждать то, чего мы никогда не подтверждали. Вы говорите о сообщениях СМИ, а мы это не комментируем", - сказал он в ответ на просьбу прямо заявить, что ЕС не будет вводить 100-процентные пошлины против Индии.

https://1prime.ru/20250911/sanktsii-862130521.html

индия

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, индия, рф, сша, ес, financial times