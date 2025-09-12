Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК отказалась подтвердить, что ЕС не будет вводить пошлины против Индии - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЕК отказалась подтвердить, что ЕС не будет вводить пошлины против Индии
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге отказался подтвердить, что ЕС не будет вводить 100-процентные пошлины против Индии в целях давления на РФ. Ранее в пятницу газета Financial Times сообщила, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. "Вы просите меня подтвердить то, чего мы никогда не подтверждали, поэтому я не собираюсь подтверждать то, чего мы никогда не подтверждали. Вы говорите о сообщениях СМИ, а мы это не комментируем", - сказал он в ответ на просьбу прямо заявить, что ЕС не будет вводить 100-процентные пошлины против Индии.
13:58 12.09.2025
 
ЕК отказалась подтвердить, что ЕС не будет вводить пошлины против Индии

Генсек ЕК Гилл отказался подтвердить, что ЕС не введет пошлины против Индии

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге отказался подтвердить, что ЕС не будет вводить 100-процентные пошлины против Индии в целях давления на РФ.
Ранее в пятницу газета Financial Times сообщила, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию.
"Вы просите меня подтвердить то, чего мы никогда не подтверждали, поэтому я не собираюсь подтверждать то, чего мы никогда не подтверждали. Вы говорите о сообщениях СМИ, а мы это не комментируем", - сказал он в ответ на просьбу прямо заявить, что ЕС не будет вводить 100-процентные пошлины против Индии.
