ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2" - 12.09.2025
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"
2025-09-12T14:43+0300
2025-09-12T14:43+0300
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в пятницу официальный представитель ЕК Томас Ренье. "С юридической точки зрения, мы сейчас вернулись к предварительной стадии, то есть к формальному открытому расследованию. Так что мы снова (изучаем вопрос - ред.) на уровне Еврокомиссии… Есть два возможных варианта развития событий: первый – Еврокомиссия может потенциально снова принять положительное решение", - сказал он на брифинге.
газ, венгрия, ес, росатом, пакш-2
Экономика, Газ, ВЕНГРИЯ, ЕС, Росатом, Пакш-2
14:43 12.09.2025
 
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"

ЕК после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС «Пакш-2»

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в пятницу официальный представитель ЕК Томас Ренье.
"С юридической точки зрения, мы сейчас вернулись к предварительной стадии, то есть к формальному открытому расследованию. Так что мы снова (изучаем вопрос - ред.) на уровне Еврокомиссии… Есть два возможных варианта развития событий: первый – Еврокомиссия может потенциально снова принять положительное решение", - сказал он на брифинге.
