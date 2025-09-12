https://1prime.ru/20250912/ek--862193470.html

ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"

ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2" - 12.09.2025, ПРАЙМ

ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"

Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T14:43+0300

2025-09-12T14:43+0300

2025-09-12T14:43+0300

экономика

газ

венгрия

ес

росатом

пакш-2

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в пятницу официальный представитель ЕК Томас Ренье. "С юридической точки зрения, мы сейчас вернулись к предварительной стадии, то есть к формальному открытому расследованию. Так что мы снова (изучаем вопрос - ред.) на уровне Еврокомиссии… Есть два возможных варианта развития событий: первый – Еврокомиссия может потенциально снова принять положительное решение", - сказал он на брифинге.

https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862142786.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, ес, росатом, пакш-2