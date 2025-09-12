https://1prime.ru/20250912/ek--862193470.html
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2" - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"
Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:43+0300
2025-09-12T14:43+0300
2025-09-12T14:43+0300
экономика
газ
венгрия
ес
росатом
пакш-2
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в пятницу официальный представитель ЕК Томас Ренье. "С юридической точки зрения, мы сейчас вернулись к предварительной стадии, то есть к формальному открытому расследованию. Так что мы снова (изучаем вопрос - ред.) на уровне Еврокомиссии… Есть два возможных варианта развития событий: первый – Еврокомиссия может потенциально снова принять положительное решение", - сказал он на брифинге.
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862142786.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, ес, росатом, пакш-2
Экономика, Газ, ВЕНГРИЯ, ЕС, Росатом, Пакш-2
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"
ЕК после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС «Пакш-2»
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в пятницу официальный представитель ЕК Томас Ренье.
"С юридической точки зрения, мы сейчас вернулись к предварительной стадии, то есть к формальному открытому расследованию. Так что мы снова (изучаем вопрос - ред.) на уровне Еврокомиссии… Есть два возможных варианта развития событий: первый – Еврокомиссия может потенциально снова принять положительное решение", - сказал он на брифинге.
"Росатом" заявил о продолжении работы над проектом АЭС "Пакш-2"