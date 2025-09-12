https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195276.html
ЦБ нужно время на закрепление дезинфляционного тренда, заявила Набиуллина
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ РФ требуется время на закрепление дезинфляционного тренда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Проводимая денежно-кредитная политика привела к тому, что индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились, но нам требуется время для закрепления дезинфляционного тренда", - сказала она.
