ЦБ нужно время на закрепление дезинфляционного тренда, заявила Набиуллина

12.09.2025

ЦБ нужно время на закрепление дезинфляционного тренда, заявила Набиуллина

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ РФ требуется время на закрепление дезинфляционного тренда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Проводимая денежно-кредитная политика привела к тому, что индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились, но нам требуется время для закрепления дезинфляционного тренда", - сказала она.

