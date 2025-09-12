https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195412.html
Набиуллина рассказала о росте корпоративного кредитного портфеля в России
Прирост корпоративного кредитного портфеля в РФ в августе идет ближе к верхней границе прогноза ЦБ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Прирост корпоративного кредитного портфеля в РФ в августе идет ближе к верхней границе прогноза ЦБ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."По данным за июль и оперативным данным за август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе прогноза. Если текущие темпы сохранятся, то рост кредита в этом году превысит наш прогноз", - сказала она.
