Набиуллина рассказала о росте корпоративного кредитного портфеля в России
2025-09-12T15:14+0300
2025-09-12T15:27+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Прирост корпоративного кредитного портфеля в РФ в августе идет ближе к верхней границе прогноза ЦБ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."По данным за июль и оперативным данным за август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе прогноза. Если текущие темпы сохранятся, то рост кредита в этом году превысит наш прогноз", - сказала она.
финансы, рф, эльвира набиуллина, банки, россия
Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина, Банки, РОССИЯ
15:14 12.09.2025 (обновлено: 15:27 12.09.2025)
 
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Прирост корпоративного кредитного портфеля в РФ в августе идет ближе к верхней границе прогноза ЦБ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"По данным за июль и оперативным данным за август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе прогноза. Если текущие темпы сохранятся, то рост кредита в этом году превысит наш прогноз", - сказала она.
Чаты
Заголовок открываемого материала