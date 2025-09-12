Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о сберегательной активности населения
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сберегательная активность населения в России остается высокой, несмотря на снижение ставок по депозитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Сберегательная активность населения остается высокой, хотя ставки по депозитам снизились. Рост доходов стимулирует и сохранение высокой сберегательной активности, и активизацию потребления. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, и с учетом значимого ускорения кредитования нам потребуется дополнительно оценить, в какой мере денежно-кредитные условия способствуют дальнейшему снижению инфляции", - сказала Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых
15:16 12.09.2025 (обновлено: 15:28 12.09.2025)
 
Набиуллина рассказала о сберегательной активности населения

Набиуллина: сберегательная активность населения остается высокой

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сберегательная активность населения в России остается высокой, несмотря на снижение ставок по депозитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Сберегательная активность населения остается высокой, хотя ставки по депозитам снизились. Рост доходов стимулирует и сохранение высокой сберегательной активности, и активизацию потребления. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, и с учетом значимого ускорения кредитования нам потребуется дополнительно оценить, в какой мере денежно-кредитные условия способствуют дальнейшему снижению инфляции", - сказала Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Заголовок открываемого материала