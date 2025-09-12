https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195680.html
Набиуллина рассказала о сберегательной активности населения
Набиуллина рассказала о сберегательной активности населения - 12.09.2025
Набиуллина рассказала о сберегательной активности населения
Сберегательная активность населения в России остается высокой, несмотря на снижение ставок по депозитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сберегательная активность населения в России остается высокой, несмотря на снижение ставок по депозитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Сберегательная активность населения остается высокой, хотя ставки по депозитам снизились. Рост доходов стимулирует и сохранение высокой сберегательной активности, и активизацию потребления. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, и с учетом значимого ускорения кредитования нам потребуется дополнительно оценить, в какой мере денежно-кредитные условия способствуют дальнейшему снижению инфляции", - сказала Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых
Набиуллина рассказала о сберегательной активности населения
Набиуллина: сберегательная активность населения остается высокой