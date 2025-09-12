https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195772.html
Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть решение о ставке ЦБ в октябре
Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть решение о ставке ЦБ в октябре - 12.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть решение о ставке ЦБ в октябре
Решение ЦБ РФ по ставке в октябре во многом будет зависеть от параметров бюджета, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:18+0300
2025-09-12T15:18+0300
2025-09-12T15:28+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ по ставке в октябре во многом будет зависеть от параметров бюджета, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."На заседании в октябре многое будет зависеть от того, какие параметры бюджета будут в итоге предложены", - сказала она о решении ЦБ РФ по ключевой ставке.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть решение о ставке ЦБ в октябре
Набиуллина: зависеть решение о ставке ЦБ в октябре будет зависеть от параметров бюджета