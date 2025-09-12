https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195867.html

Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным

2025-09-12T15:21+0300

финансы

рф

эльвира набиуллина

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России исходит из того, что по итогам 2025 года бюджет РФ будет дезинфляционным, но ждет поправок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы исходим из того, что по году бюджет будет дезинфляционным, но в какой мере, это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года", - сказала она.

