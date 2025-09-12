Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195867.html
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным - 12.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным
Банк России исходит из того, что по итогам 2025 года бюджет РФ будет дезинфляционным, но ждет поправок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:21+0300
2025-09-12T15:42+0300
финансы
рф
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_e9d7c635f86d32fb037b26068df9429b.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России исходит из того, что по итогам 2025 года бюджет РФ будет дезинфляционным, но ждет поправок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы исходим из того, что по году бюджет будет дезинфляционным, но в какой мере, это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года", - сказала она.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195412.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7964f9bb0278b83ea94146a2cab6b737.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, эльвира набиуллина
Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина
15:21 12.09.2025 (обновлено: 15:42 12.09.2025)
 
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным

Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу 2025 года будет дезинфляционным

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России исходит из того, что по итогам 2025 года бюджет РФ будет дезинфляционным, но ждет поправок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы исходим из того, что по году бюджет будет дезинфляционным, но в какой мере, это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года", - сказала она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Набиуллина рассказала о росте корпоративного кредитного портфеля в России
15:14
 
ФинансыРФЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала