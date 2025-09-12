https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195867.html
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным - 12.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным
Банк России исходит из того, что по итогам 2025 года бюджет РФ будет дезинфляционным, но ждет поправок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:21+0300
2025-09-12T15:21+0300
2025-09-12T15:42+0300
финансы
рф
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_e9d7c635f86d32fb037b26068df9429b.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России исходит из того, что по итогам 2025 года бюджет РФ будет дезинфляционным, но ждет поправок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы исходим из того, что по году бюджет будет дезинфляционным, но в какой мере, это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года", - сказала она.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195412.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7964f9bb0278b83ea94146a2cab6b737.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, эльвира набиуллина
Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу года будет дезинфляционным
Набиуллина: ЦБ ожидает, что бюджет к концу 2025 года будет дезинфляционным
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России исходит из того, что по итогам 2025 года бюджет РФ будет дезинфляционным, но ждет поправок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы исходим из того, что по году бюджет будет дезинфляционным, но в какой мере, это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года", - сказала она.
Набиуллина рассказала о росте корпоративного кредитного портфеля в России