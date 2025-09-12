https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195959.html
ЦБ сегодня рассматривал два варианта ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ сегодня рассматривал два варианта ключевой ставки, заявила Набиуллина - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ сегодня рассматривал два варианта ключевой ставки, заявила Набиуллина
12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Совет директоров ЦБ РФ рассматривал сегодня два варианта по ключевой ставке - ее сохранение и снижение на 1 процентный пункт, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых."Рассматривалось два варианта на заседании: снижение ставки на 1 процентный пункт и сохранение ставки", - заявила Набиуллина на пресс-конференции.
ЦБ сегодня рассматривал два варианта ключевой ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ сегодня рассматривал сохранение и снижение ключевой ставки