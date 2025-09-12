https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862196051.html
Набиуллина рассказала, как принимаются решения о ключевой ставке
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России учитывает динамику курса рубля при принятии решения по ключевой ставке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается динамики курса. Мы также всегда учитываем динамику курса, это и важный индикатор степени жесткости денежно-кредитной политики, и основной показатель, через который на инфляцию влияют изменения внешних условий... И, конечно, мы все эти факторы анализируем при принятии решений", - сказала она.
Новости
ru-RU
