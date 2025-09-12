https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862196514.html
ЦБ не ожидает нового витка роста цен на жилье из-за снижения ставки
ЦБ РФ не ожидает нового витка роста цен на жилье из-за снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:30+0300
2025-09-12T15:30+0300
2025-09-12T15:30+0300
недвижимость
финансы
банки
рф
эльвира набиуллина
банк россия
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ не ожидает нового витка роста цен на жилье из-за снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Отвечая на вопрос, не приведет ли улучшение условий по ипотеке из-за снижения ключевой ставки к новому витку цен на жилье, она сказала: "Нет, мы этого не ожидаем".
